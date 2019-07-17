УПЛ презентовала проект этических правил для трансляторов матчей

Украинская Премьер-лига будет штрафовать комментаторов, аналитиков и ведущих, которые нарушат правила освещения матчей.
Украинская Премьер-лига представила проект этических правил, которые должны будут соблюдать официальные трансляторы матчей чемпионата Украины, информирует Sportarena.
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Лицензированный транслятор матчей должен придерживаться следующих пунктов соглашения:
Обеспечивать надлежащее освещение вопросов, которые, в новостях и дискуссионных передачах, предусматривают объективность и равенство лиц, причастных к спорту и отдельных групп в нем;
Не высказывать мыслей и не демонстрировать образ мышления, не соответствующий представлениям о полном равенстве прав и обязательств всех лиц, причастных к спорту;
Не искажать и не скрывать информацию о фактах, которая может противоречить защите истины;
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Охранять личную и деловую жизни всех лиц, причастных к спорту, и не распространять данные или информацию, касающуюся только их, и полнее и эффективнее восстанавливать истину в случае неверного распространения фактов;
Отмечается, что указанные правила касаются всех сотрудников и подрядчиков лицензиата УПЛ, в число которых входят комментаторы, ведущие и аналитики.
В случае грубых нарушений правил УПЛ сохранять право на досрочное расторжение соглашения.
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