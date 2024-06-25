"Главным акцентом в дизайне стало добавление желто-голубых цветов на сам мяч и логотипов Puma и УПЛ. Элементы национальной айдентики будут демонстрировать украинскую идентичность на каждом стадионе и особое стремление к новым победам.

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Одинаковые по форме и размеру 12 панелей обеспечивают идеально сбалансированное распределение веса, а увеличенные и глубокие швы гарантируют положительное влияние на аэродинамику. Вместе с этим новая 3D текстурированная поверхность с 1,1 мм PU улучшает долговечность и аэродинамику.

Именно этот мяч используется в ведущих европейских футбольных лигах, которые сотрудничают с Puma – Ла Лиге, Серии А, АПЛ, Примейра-лиге", – говорится в промо на официальном сайте турнира.

Напомним, Puma стала официальным техническим партнером УПЛ с июля 2021 года. Стороны продлили сотрудничество на 2 следующих сезона – 2024/25 и 2025/26.

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