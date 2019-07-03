toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

УПЛ предложила создать орган контроля за договоренностями между клубами и телеканалами

3 июля 23:51 12 Читати українською
УПЛ предложила создать орган контроля за договоренностями между клубами и телеканалами
Президент УПЛ Томас Гримм / Фото УПЛ

В чемпионате Украины может возникнуть новая контрольная структура.

УПЛ намерена создать новый орган для урегулирования споров между телевидением и командами, сообщает Tribuna.com.

Setanta заработает в Украине с 1 августа – известны детали трансляции нового спортивного канала

Основной функцией будущего департамента будет проработка всех запросов от команд чемпионата Украины и принятия решения, было ли нарушение этических норм со стороны телеканала или нет.

Телеканалы "Футбол 1/2" могут исчезнуть из кабельных сетей

Вместе с новым органом планируют ввести систему финансовых наказаний, которые могут применяться не только в отношении трансляторов, но и клубов УПЛ.

blog_ava
Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка
3 июля
6148
Теги
УПЛ телевидение
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
51
мин
Чили
03:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук