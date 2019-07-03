УПЛ предложила создать орган контроля за договоренностями между клубами и телеканалами

В чемпионате Украины может возникнуть новая контрольная структура.

УПЛ намерена создать новый орган для урегулирования споров между телевидением и командами, сообщает Tribuna.com.

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Основной функцией будущего департамента будет проработка всех запросов от команд чемпионата Украины и принятия решения, было ли нарушение этических норм со стороны телеканала или нет.

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Вместе с новым органом планируют ввести систему финансовых наказаний, которые могут применяться не только в отношении трансляторов, но и клубов УПЛ.