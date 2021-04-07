Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил сжатие графика украинского первенства по просьбе сборной Украины. Теперь последний тур предстоит сыграть 9 мая.

Клубы УПЛ пошли навстречу сборной Украины – чемпионат будет завершен быстрее

По информации Meta-ratings, клубам на рассмотрение предлагали еще более радикальный вариант, согласно которому сезон мог завершиться на две недели раньше (1-2 мая). Также была возможность оставить нынешний календарь, но клубы все же поддержали смещение финиша соревнований для лучшей подготовки сборной Украины к чемпионату Европы.

Заметим, команда Андрея Шевченко перед Евро-2020 запланировала три спарринга – против Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра. В групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" будут играть с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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