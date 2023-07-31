УПЛ поражает: Ярмоленко удивил, общая проблема Динамо и Шахтера, шоу Терминатора, а сенсация тура рвется в сборную
21:27 - Читати українською
Первый тур украинской Премьер-лиги 2023/24 подарил очень много интересного.
Если начало тура было довольно скучным ("нули" Оболони и Колоса), то дальше все пошло гораздо горячее.
Динамо разгромило Минай, но вопросы остаются. Кто больше всего поразил в натужной победе Шахтера над Металлистом 1925? Не пора ли вызвать "украинского Грилиша" в сборную? Подробнее об этих и других темах смотрите в выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
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