В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги каждый желающий сможет приобщиться к поддержке семей героев, которые отдали жизнь, защищая родную землю.

УПЛ вместе с фондом Трибуна Героев инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни являлись членами фанатских движений украинских клубов.

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18-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром памяти". В рамках новой традиции будет проведен масштабный сбор средств, а также церемония чествования погибших Героев и посещение футбольных матчей их семьями, сообщает официальный сайт УПЛ.

Все матчи тура начнутся с минуты молчания в честь более 160 фанатов, которые пошли на фронт и отдали свою жизнь за Украину. Каждый болельщик и клуб сможет приобщиться к проведению "Тура памяти", пожертвовав деньги для семей погибших защитников Украины.

Руководство УПЛ надеется, что в перспективе такие "Туры памяти" пройдут во многих чемпионатах Европы.

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