Издание UA-Футбол сделало журналистский запрос в Украинскую Премьер-Лигу по поводу скандала вокруг телепула.

– Без согласия на передачу медиа прав клуб не имеет права получить аттестат для участия в соревнованиях под эгидой Премьер-лиги?

– Согласно ч.8 ст. 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте" право на освещение спортивных мероприятий путем трансляции изображения и/или звука мероприятия любыми средствами и/или с помощью любых технологий, а также путем записи указанной трансляции и/или фотографирования мероприятия принадлежит организаторам спортивных мероприятий.

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Информируем, что между УАФ и ОПФКУ "Премьер-лига" подписан Договор об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ОПФКУ "Премьер-лига", в соответствии с которым, в УПЛ делегированы полномочия по организации и проведению соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ, в т. ч. УПЛ переданы коммерческие/маркетинговые, телевизионные, рекламные права на Соревнования и все другие права, вытекающие из проведения Соревнований.

Отметим, что перед началом сезона все клубы УПЛ, согласно процедуре аттестации на сезон и согласно регламенту соревнований, обязаны предоставить документ, подтверждающий, что они обязуются выполнять все требования устава УАФ и УПЛ, а также решение Общего собрания, Органов управления УАФ и УПЛ.

– Решения по созданию единого телепула и передаче медиаправ единственному вещателю решаются на голосовании простым большинством голосов среди членов участников ОПФКУ Премьер-лига?

– Да, статьей 15 Устава УПЛ установлено, что решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих участников.

– На какие пункты регламента ссылаются клубы-отказники среди участников ОПФКУ Премьер-лига, отказываясь допускать официального вещателя соревнований – компанию Setanta Sports – к трансляции игр?

– Клубы, которые не допускают Официальный вещатель для осуществления трансляций матчей VBET Лиги, юридического обоснования своей позиции УПЛ не предоставляли.

– Какие санкции пошагово должны налагаться на клубы, нарушающие требования "единого телепула"?

– Данный вопрос будет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Относительно дополнительных вопросов будет более корректно обратиться к этому органу.

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