"Украинская Премьер-Лига глубоко скорбит по поводу этой невосполнимой утраты и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал Владимира. Светлая улыбка этого талантливого футболиста навсегда останется в памяти футбольного сообщества Украины.

Игрок Зари Белоцерковец внезапно умер в 25 лет

Терпения и сил всем, кто переживает эту потерю. Вечная память", – говорится в сообщении Украинской Премьер-лиги.

Сегодня, 6 августа, полузащитник Зари Владимир Белоцерковец скоропостижно скончался в 25 лет. Владимир сыграл 32 поединка на уровне УПЛ в составе Зари и Ингульца, игрок отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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