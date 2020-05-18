УПЛ отреагировала на информацию о спарринге Зари и СК Днепр-1 в условиях карантина

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал слухи, что Заря и СК Днепр-1 провели товарищеский матч во время карантина.

"Официальной информации по этому матчу в УПЛ не было и нет", – сказал директор организации в комментарии Tribuna.com.

Заря и СК Днепр-1 провели товарищеский матч во время карантина

Ранее сообщалось, что информация о поединке прозвучала во время совместной видеоконференции клубов УПЛ. Предполагается, что Лига знала о проведении спарринга, но никак не отреагировала.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Тренировки в командных видах спорта разрешены с 11 мая. Проведение спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек, допускается со второго этапа ослабления карантина, который начнется 22 мая.

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