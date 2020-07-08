УПЛ опубликовала расписание последних двух туров – Динамо, Заря и Десна определят обладателя путевки в Лигу чемпионов

Стали известны точные даты и время матчей 31 и 32 туров украинской Премьер-лиги.

Полное расписание заключительных поединков чемпионата опубликовано на официальном сайте УПЛ.

31 ТУР

15 июля – среда

Шахтер – Колос 19:00

16 июля – четверг

Львов – Олимпик 17:00

Ворскла – Мариуполь 17:00

Десна – Александрия 19:00

Динамо – Заря 19:00

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32 ТУР

19 июля – воскресенье

Львов – Мариуполь 17:00

СК Днепр-1 – Ворскла 17:00

Колос – Динамо 19:30

Заря – Десна 19:30

Александрия – Шахтер 19:30

Отметим, что вопросы чемпионства и понижения в классе уже решены – Шахтер оформил титул несколькими турами ранее, а Карпаты вообще скоро должны снять с соревнований. А главная интрига развернулась вокруг второго места, которое даст право на квалификацию в Лигу чемпионов. Сейчас эту строчку занимает Десна, опережая Динамо благодаря лучшим дополнительным показателям. Заря отстает от черниговцев и киевлян всего на одно очко.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко