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УПЛ опубликовала расписание последних двух туров – Динамо, Заря и Десна определят обладателя путевки в Лигу чемпионов

13:22 - Читати українською
УПЛ опубликовала расписание последних двух туров – Динамо, Заря и Десна определят обладателя путевки в Лигу чемпионов
Динамо – Заря / Сайт киевлян

Стали известны точные даты и время матчей 31 и 32 туров украинской Премьер-лиги.

Полное расписание заключительных поединков чемпионата опубликовано на официальном сайте УПЛ.

31 ТУР

15 июля – среда

Шахтер Колос 19:00

16 июля – четверг

Львов Олимпик 17:00

Ворскла Мариуполь 17:00

Десна Александрия 19:00

Динамо Заря 19:00

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32 ТУР

19 июля – воскресенье

Львов Мариуполь 17:00

СК Днепр-1 Ворскла 17:00

Колос Динамо 19:30

Заря Десна 19:30

Александрия Шахтер 19:30

Отметим, что вопросы чемпионства и понижения в классе уже решены – Шахтер оформил титул несколькими турами ранее, а Карпаты вообще скоро должны снять с соревнований. А главная интрига развернулась вокруг второго места, которое даст право на квалификацию в Лигу чемпионов. Сейчас эту строчку занимает Десна, опережая Динамо благодаря лучшим дополнительным показателям. Заря отстает от черниговцев и киевлян всего на одно очко.

Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко

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