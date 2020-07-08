УПЛ опубликовала расписание последних двух туров – Динамо, Заря и Десна определят обладателя путевки в Лигу чемпионов

Стали известны точные даты и время матчей 31 и 32 туров украинской Премьер-лиги.
Полное расписание заключительных поединков чемпионата опубликовано на официальном сайте УПЛ.
31 ТУР
15 июля – среда
Шахтер – Колос 19:00
16 июля – четверг
Львов – Олимпик 17:00
Ворскла – Мариуполь 17:00
Десна – Александрия 19:00
Динамо – Заря 19:00
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32 ТУР
19 июля – воскресенье
Львов – Мариуполь 17:00
СК Днепр-1 – Ворскла 17:00
Колос – Динамо 19:30
Заря – Десна 19:30
Александрия – Шахтер 19:30
Отметим, что вопросы чемпионства и понижения в классе уже решены – Шахтер оформил титул несколькими турами ранее, а Карпаты вообще скоро должны снять с соревнований. А главная интрига развернулась вокруг второго места, которое даст право на квалификацию в Лигу чемпионов. Сейчас эту строчку занимает Десна, опережая Динамо благодаря лучшим дополнительным показателям. Заря отстает от черниговцев и киевлян всего на одно очко.
Динамо ждет лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко