Утверждено место проведения поединка 14-го тура Премьер-лиги между Вересом и Динамо. Матч того же тура между Рухом и Черноморцем решили перенести.

Матч 14-го тура УПЛ Верес – Динамо, запланированный на 21 ноября, состоится на стадионе Авангард в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 14:00, сообщает официальный сайт УПЛ.

УПЛ утвердила даты и время поединков последнего тура в 2022 году

Ранее ровенский клуб хотел сыграть поединок первого круга в Киеве, а весной провести игру 29-го тура на Авангарде, чтобы болельщики могли посетить матч с Динамо. Верес даже опубликовал специальное открытое письмо, но положительного ответа, похоже, не получил. Еще раньше Верес активно продвигал идею проведения матчей УПЛ с болельщиками, но, опять же, просьбу клуба отклонили.

Еще один поединок 14-го тура Премьер-лиги – между Рухом и Черноморцем – был запланирован на 19 ноября. Теперь на официальном сайте УПЛ указано, что матч перенесен. Причины такого решения не указаны.

Напомним, турнирную таблицу УПЛ возглавляет СК Днепр-1, который опережает Шахтер на 5 очков, сыграв на матч больше. В 13-м туре УПЛ эти команды сыграют между собой.

"Лобановський запрошував. Але де я і де Динамо?": чорний дощ у Донецьку, екс-капітан збірної України грає за колгосп