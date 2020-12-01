Среди претендентов оказались Руслан Костышин (Колос), Сергей Лавриненко (Ингулец), Юрий Максимов (Ворскла) и Владимир Шаран (Александрия).

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Отметим, что Костышин, Лавриненко и Максимов признавались лучшими тренерами туров, сыгранных в ноябре, а команда Шарана продемонстрировала наиболее стабильные результаты в прошлом месяце. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

К слову, наставники Динамо и Шахтера Мирча Луческу и Луиш Каштру, не попали в этот список. "Горняки" однажды потеряли очки в матче с Александрией, а киевляне были разбиты Шахтером в классическом (0:3).

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