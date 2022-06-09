Чемпионат Украины на 99% состоится на территории Украины, в том числе в центральной и западной части, сообщает журналист Сергей Болотников.

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При этом Шахтер и СК Днепр-1 выступают за проведение матчей за рубежом. Речь идет не обо всех домашних поединках, а исключительно насчет матчей перед или после еврокубками. Сейчас ведутся переговоры с государственными учреждениями, чтобы предоставить такое право участникам еврокубков.

Отмечается, что чемпионат, скорее всего, проведут в 2 круга, а окончательно принять решение должны через 2-3 недели.

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