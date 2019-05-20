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УПЛ определилась с датой начала использования VAR в матчах чемпионата Украины

20 мая 09:38 317 Читати українською
УПЛ определилась с датой начала использования VAR в матчах чемпионата Украины
VAR / фото из соцсетей

Система Видеоассистент арбитра (VAR) заработает в чемпионате Украины в следующем году.

Систему VAR Украинская Премьер-лига получит в феврале 2020 года, сообщает телеканал "Футбол 1".

ФФУ готова полностью профинансировать внедрение VAR в УПЛ

Отмечается, что этап тестирования системы украинскими арбитрами начнется 1 июля. Сначала судьи будут тренироваться на матчах, которые уже закончились, а позже – в режиме онлайн.

Кроме того, VAR смогут использовать только в двух матчах тура из шести. Отбором поединков для использования системы будет заниматься УПЛ.

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Теги
Главное УПЛ Видеоассистент арбитра (VAR)
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