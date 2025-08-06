Наставник Кудривки Василий Баранов, который со своей командой сенсационно переиграл Александрию (3:1), получил звание лучшего тренера первого тура. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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В топ-3 рейтинга также вошли Руслан Ротань, который во главе Александрии одолел Карпаты (2:0) и тренер Колоса Руслан Костышин, который сумел переиграть Кривбасс (2:1).

Звание лучшего игрока тура получил полузащитник Кудривки Андрей Сторчоус, который оформил дубль в ворота Александрии. За ним расположились Аринальдо Ррапай (Колос), Евгений Морозко (Кудривка), Олег Билык (Эпицентр) и Виталий Роман (Рух).

Символическая сборная 1-го тура:

Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером