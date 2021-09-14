УПЛ определила лучших тренера и игрока августа
Украинская Премьер-лига подытожила второй игровой месяц сезона 2021/22, раздав награды представителям СК Днепр-1 и Вереса.
Победителем в номинации "Лучший тренер августа" стал Юрий Вирт, сообщает официальный сайт УПЛ. Оппонентами наставника ровенчан были Мирча Луческу (Динамо), Игор Йовичевич (СК Днепр-1), Александр Рябоконь (Десна) и Юрий Гура (Александрия).
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А вот лучшим игроком месяца стал Артем Довбик. Форвард СК Днепр-1 опередил в голосовании Виталия Буяльского (Динамо), Лассину Траоре (Шахтер), Владислава Калитвинцева (Десна) и Владислава Кочергина (Заря).
К слову, команда Довбика сейчас расположилась на 5 строчке турнирной таблицы УПЛ, подопечные Вирта же сенсационно занимают 8 место. В следующем туре СК Днепр-1 сыграет именно с Вересом.
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