Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало, кто из наставников клубов УПЛ стал лучшим во 2 туре.

Игорь Климовский признан лучшим тренером 2-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Олимпик официально расторг контракт с экс-форвардом Днепра

Средний балл специалиста за поединок против СК Днепр-1 составляет солидные 4,6 балла из максимальных 5. Добавим, что Олимпик обыграл днепрян 3:1, а Бенито, права на которого принадлежат Динамо, отметился двумя ассистами.

Отметим, что это была первая победа "олимпийцев" в текущем сезоне – в 1 туре они были разбиты Динамо (4:1).

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