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УПЛ определила лучшего игрока и тренера 8-го тура – доминирование Динамо

13:23 103 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 8-го тура – доминирование Динамо
Ворскла – Динамо – 0:5

Успех Динамо в последнем матче против полтавской Ворсклы заслуженно принес киевлянам сразу две символические награды по итогам очередного тура чемпионата Украины.

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила лучшего тренера и футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура украинского первенства.

Ворскла – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

По итогам голосования победу одержал главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко. Его подопечные на выезде победили Ворсклу (5:0).

Лучшим игроком тура стал его подопечный – полузащитник Динамо Карлос Де Пена, который в матче с Ворсклой забил два мяча. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова.

Напомним, вчера киевское Динамо прервало свою шестиматчевую безвыигрышную серию и разгромило полтавскую Ворсклу. В активе "бело-синих" 11 очков (5 место).

Ворскла – Динамо: возвращение Цыганкова, "украинская" победа киевлян, потеря лидера и лучший матч при Михайличенко

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Динамо Киев Динамо Киев Ворскла - Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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