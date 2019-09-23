УПЛ определила лучшего игрока и тренера 8-го тура – доминирование Динамо

Успех Динамо в последнем матче против полтавской Ворсклы заслуженно принес киевлянам сразу две символические награды по итогам очередного тура чемпионата Украины.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила лучшего тренера и футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура украинского первенства.

Ворскла – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

По итогам голосования победу одержал главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко. Его подопечные на выезде победили Ворсклу (5:0).

Лучшим игроком тура стал его подопечный – полузащитник Динамо Карлос Де Пена, который в матче с Ворсклой забил два мяча. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова.

Напомним, вчера киевское Динамо прервало свою шестиматчевую безвыигрышную серию и разгромило полтавскую Ворсклу. В активе "бело-синих" 11 очков (5 место).

Ворскла – Динамо: возвращение Цыганкова, "украинская" победа киевлян, потеря лидера и лучший матч при Михайличенко