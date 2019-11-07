УПЛ определила лучшего игрока и тренера октября

УПЛ обнародовала результаты голосования за лучшего игрока и тренера месяца.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала победителей голосования в номинациях "Лучший тренер" и "Лучший игрок" в октябре 2019 года. Первые места заняли представители луганской Зари – Виктор Скрипник и Богдан Леднев соответственно.

Динамо – главный конкурент Зари за второе место УПЛ, – Леднев

В голосовании за топ-тренера Скрипник, который набрал 37% голосов, обошел Александра Рябоконя (29%), Владимира Шарана (13%) и Алексея Михайличенко (21%).

Среди топ-футболистов Леднев с 34% опередил Виталия Миколенко (25%), Дениса Фаворова (19%), Юрия Панькива (8%), Евгения Гальчука (5%), Артема Беседина (4%), Тайсона (4%) и Мораеса (1%).

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