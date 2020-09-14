Владимир Лысенко стал лучшим игроком этого тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Колос – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

По результатам голосования экспертного совета победил именно форвард Колоса. Он отметился дублем в матче со Львовом и помог своей команде крупно победить со счетом 4:0. К слову, свою профессиональную карьеру на высшем уровне Лысенко начинал в Динамо.

Отметим, что на Колос ожидает поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы против Ариса, который состоится 17 сентября в Греции. Начало в 21:00. В УПЛ команда Костишина сыграет с Рухом 20 числа.

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