Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал статистику с наибольшим количеством карточек в среднем за матч.

Согласно этому рейтингу, самым жестким первенством является чемпионат Боливии – 7,01 карточек за одну игру. В топ-3 оказались еще два чемпионата из Южной Америки – Уругвай (6,48 карточек за матч) и Венесуэлы (6,43 карточек за поединок).

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Что касается УПЛ, то она оказалась на 10 месте в общем рейтинге. В чемпионате Украины в среднем получают 5,76 карточек за игру, из них 5,41 – желтые, а 0,35 – красные.

Интересно, что это третий показатель в Европе – грубее играют во втором и элитном дивизионах чемпионата Португалии.

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