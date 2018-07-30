УПЛ официально вернула "Золотой матч"

Украинская Премьер-лига опубликовала изменения в регламент о порядке определения мест команд в чемпионатах УПЛ.

Об этом УПЛ сообщила на своем сайте. Среди нововведений - возвращение "Золотого матча".

К слову, "Футбол 24" недавно размышлял над тем, стоит ли вернуть "Золотой матч".

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Выдержка из Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-Лиги сезона 2018/19:

В случае равенства очков у двух и / или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

3.1. большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

3.2. лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

3.3. большее количество забитых мячей между этими командами;

3.4. лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

3.5. большее количество забитых мячей во всех матчах.

При равенстве показателей, указанных в п. 3 настоящей статьи, для определения победителя чемпионата проводится "Золотой матч", в других случаях, места команд определяются жребием, который проводит Дирекция.

Решение о месте проведения и времени начала "Золотого матча" принимает Дирекция.

"Золотой матч" организует и проводит УПЛ. Все медиа, рекламные и другие коммерческие права, связанные с проведением этого матча, принадлежат УПЛ. Команда-хозяин поля определяется с помощью жеребьевки, проводит Дирекция.

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Если основное время "Золотого матча" закончится вничью, то назначается дополнительное время (2 тайма по 15 мин. Без перерыва). Если и дополнительное время закончится вничью, то назначается серия 11-метровых ударов, сообщает официальный сайт УПЛ.

Соответствующие изменения вступили в силу с началом сезона 2018/19 годов.