18-й тур УПЛ продлится с 23-го по 26-е февраля. Тем не менее, ни одного матча не будет в субботу 24-го – годовщину начала полномасштабной войны с Россией.

Бабич может возглавить европейский клуб – Transfermarkt уже назначил украинца, заглянув в будущее

23 февраля, пятница

ЛНЗ – Кривбасс – начало в 15:30.

25 февраля, воскресенье

СК Днепр-1 – Минай – начало в 13:00.

Верес – Колос – начало в 13:00.

Металлист 1925 – Динамо – начало в 15:30.

Рух – Полесье – начало в 18:00.

26 февраля, понедельник

Заря – Ворскла – начало в 13:00.

Оболонь – Черноморец – начало в 15:30.

Александрия – Шахтер – начало в 18:00.

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