УПЛ официально определила даты первого тура после зимней паузы – известно, когда сыграют Динамо и Шахтер
Украинская Премьер-лига выбрала, в какие дни будут проведены матчи 18-го тура чемпионата Украины.
18-й тур УПЛ продлится с 23-го по 26-е февраля. Тем не менее, ни одного матча не будет в субботу 24-го – годовщину начала полномасштабной войны с Россией.
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23 февраля, пятница
ЛНЗ – Кривбасс – начало в 15:30.
25 февраля, воскресенье
СК Днепр-1 – Минай – начало в 13:00.
Верес – Колос – начало в 13:00.
Металлист 1925 – Динамо – начало в 15:30.
Рух – Полесье – начало в 18:00.
26 февраля, понедельник
Заря – Ворскла – начало в 13:00.
Оболонь – Черноморец – начало в 15:30.
Александрия – Шахтер – начало в 18:00.
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