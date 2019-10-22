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УПЛ объявила судейские назначения на 12 тур

10:19 35 Читати українською
УПЛ объявила судейские назначения на 12 тур
Виталий Романов / УПЛ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 12 тура УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала перечень судейских назначений на матчи 12 тура.

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