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УПЛ объявила судейские назначения на 11 тур

22:25 11 Читати українською
УПЛ объявила судейские назначения на 11 тур
Ярослав Козык / Сайт УПЛ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 11 тура УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала перечень судейских назначений на матчи 11 тура.

Каштру выделил три команды УПЛ, которые смогли доставить проблемы Шахтеру в первой части чемпионата

18 октября

Шахтер – Колос – Ярослав Козык (Мукачево)

19 октября

Карпаты – Львов – Евгений Арановский (Киев)

Заря – Десна – Александр Омельченко (Славянск)

20 октября

Мариуполь – СК Днепр-1 – Сергей Бойко (Киевская обл.)

Динамо – Александрия – Николай Балакин (Киевская обл.)

Олимпик – Ворскла – Александр Дердо (Черноморск)

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