Сегодня началось голосование за лучшего тренера и игрока октября, сообщает официальный сайт лиги. СК Днепр-1, Шахтер и Александрия делегировали своих представителей в обе номинации.

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Среди футболистов можно выбирать из следующей пятерки: Артем Довбик (СК Днепр-1, 5 голов+1 ассист), Михаил Мудрик (Шахтер, 4+4), Андрей Цуриков (Александрия, 2 гола), Максим Прядун (Металлист, 4 гола), Виталий Буяльский (Динамо, 5 голов).

В битве за лучшего тренера сойдутся: Александр Кучер (СК Днепр-1, 5 побед, одна ничья), Игор Йовичевич (Шахтер, 3 победы, одна ничья), Патрик ван Леувен (Заря, 3 победы, одна ничья), Юрий Гура ( Александрия, 3 победы, одна ничья), Ярослав Вишняк (Колос, одна победа, 2 ничьи, одно поражение).

Голосование продлится до 13:00 понедельника, 14 ноября. Сделать свой выбор можно, перейдя по ссылке в начале новости.

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