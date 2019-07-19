УПЛ объявила официальный формат чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22

УПЛ определилась с количеством участников чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22.
После повторного рассмотрения вопроса решению Общего собрания украинской Премьер-Лиги определено, что в сезоне-2020/21 в чемпионате Украины будут выступать 14 команд, сообщает официальный сайт УПЛ.
Президент Десны заявил, что 4-5 клубов могут прекратить участие в УПЛ – существует угроза возникновения двух чемпионатов
Отмечается, что из Первой лиги по итогам сезона 2019/2020 в УПЛ непосредственно поднимутся команды, занявшие 1-2 места.
Между последней командой УПЛ и третьей командой Первой лиги будут проведены два матча плей-офф.
Напомним, что с сезона 2021/22 в УПЛ будет выступать 16 команд.
Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону