УПЛ объявила официальный формат чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22

УПЛ определилась с количеством участников чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22.

После повторного рассмотрения вопроса решению Общего собрания украинской Премьер-Лиги определено, что в сезоне-2020/21 в чемпионате Украины будут выступать 14 команд, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Отмечается, что из Первой лиги по итогам сезона 2019/2020 в УПЛ непосредственно поднимутся команды, занявшие 1-2 места.

Между последней командой УПЛ и третьей командой Первой лиги будут проведены два матча плей-офф.

Напомним, что с сезона 2021/22 в УПЛ будет выступать 16 команд.

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