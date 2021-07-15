С началом нового сезона еще больше зрителей можно будет увидеть на трибунах украинских стадионов.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала обновленный временный медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях карантина с целью предотвращения распространения COVID-19.

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"Матчи, которые проводятся в регионах с "зеленым","желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона", – говорится в заявлении.

Напомним, согласно предыдущим протоколом на матчах чемпионата Украины могли присутствовать не более 50% от вместимости стадиона из-за пандемии коронавируса.

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