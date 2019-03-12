УПЛ объявила о начале тендера на продажу медиа-прав

Украинская Премьер-лига начала тендер на эксплуатацию медиа-прав на все матчи УПЛ сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Запрос на получение тендерной документации можно сделать на сайте УПЛ, заполнив соответствующую анкету. Условия тендера являются конфиденциальными.

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Заявки будут принимаются с 12 марта по 5 апреля включительно.

Отметим, сейчас телетрансляцию матчей УПЛ осуществляют телеканалы Футбол 1/2, 2+2, ZIK.

Ранее сообщалось, что телекомпания Setanta Sports. В частности, ожидается, что Setanta будет бороться за приобретение медиаправ на показ АПЛ и УПЛ.

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