УПЛ объявила лучших тренера и игрока 4 тура
11:06 - Читати українською
Определились самые успешные игрок и главный тренер по мотивам 4 тура украинской Премьер-лиги.
Артём Громов 5’
Артём Громов 27’
5’ Артём Громов
27’ Артём Громов
Победы одержали Владимир Шаран и Александр Гладкий, сообщает официальный сайт УПЛ.
Львов – Заря – 0:5 – видео голов и обзор матча
Наставник Александрии может похвастаться уверенной победой в домашнем матче против СК Днепр-1 (4:1). А форвард Зари стал главным героем унижения Львова. Гладкий оформил дубль в первом тайме, который завершился разгромом хозяев 5:0.
Заметим, что ни один из представителей Динамо не получил награды, несмотря на яркую победу над Минаем (4: 0).
Александрия разгромила СК Днепр-1 и испортила возвращение Йовичевича в УПЛ
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