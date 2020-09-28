Победы одержали Владимир Шаран и Александр Гладкий, сообщает официальный сайт УПЛ.

Львов – Заря – 0:5 – видео голов и обзор матча

Наставник Александрии может похвастаться уверенной победой в домашнем матче против СК Днепр-1 (4:1). А форвард Зари стал главным героем унижения Львова. Гладкий оформил дубль в первом тайме, который завершился разгромом хозяев 5:0.

Заметим, что ни один из представителей Динамо не получил награды, несмотря на яркую победу над Минаем (4: 0).

Александрия разгромила СК Днепр-1 и испортила возвращение Йовичевича в УПЛ