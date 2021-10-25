УПЛ объявила лучших игрока и тренера тура
14:12 - Читати українською
Руководство Премьер-лиги подводит итоги 12-го тура.
завершено
Наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов стал лучшим тренером по мотивам 12-го тура УПЛ, сообщает сайт турнира.
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Харьковчане в родных стенах розгоромилы Ингулец (4:0). Полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Крыськив набрал три очка по системе гол+пас в этом же поединке и получил статус лучшего футболиста тура.
После 12-ти туров украинского первенства Металлист 1925 расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.
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