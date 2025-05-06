Отличие лучшего наставника получил главный тренер Динамо Александр Шовковский, а лучшим игроком стал нападающий Владислав Ванат, сообщает пресс-служба УПЛ.

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По результатам голосования, Владислав Ванат получил 38,2% голосов среди игроков, что является лучшим результатом, обойдя Андрея Ярмоленко из Динамо (26,7%) и Владислава Великана из Колоса (18,2%). Относительно тренеров, Александр Шовковский получил 50,2% голосов, значительно опередив Руслана Костышина (21,9%) и Руслана Ротаня (20%).

В апреле Динамо одержало три победы и сыграло вничью в драматическом матче против Шахтера, где команда отыгралась со счета 0:2. Эти результаты позволяют команде оставаться на пути к чемпионскому титулу, обогнав Александрию на 4 очка и Шахтер на 10.

Ванат приближается к званию лучшего бомбардира сезона, имея в своем активе 17 голов. В апреле он отметился тремя голами и одним ассистом.

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