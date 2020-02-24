УПЛ объявила дату жеребьевки второго этапа чемпионата Украины

Руководство УПЛ анонсировало проведение жеребьевки календаря чемпионата Украины после разделения на "шестерки".

Жеребьевка второго этапа чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги состоится завтра, 25 февраля, сообщает пресс-служба УПЛ. Мероприятие состоится в киевском Доме футбола.

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Согласно регламенту, во втором этапе команды разделяют на верхнюю и нижнюю "шестерки". В первой части чемпионата осталось сыграть еще три тура.

Пять команд обеспечили себе место в верхней части таблицы: Шахтер, Динамо, Заря, Десна и Александрия. Среди остальных команд только Карпаты не имеют даже математических шансов побороться за топ-6. Лучшие шансы для этого меют Колос (23 очка) и Мариуполь (22).

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