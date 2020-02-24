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УПЛ объявила дату жеребьевки второго этапа чемпионата Украины

18:00 107 Читати українською
УПЛ объявила дату жеребьевки второго этапа чемпионата Украины
ФК Динамо

Руководство УПЛ анонсировало проведение жеребьевки календаря чемпионата Украины после разделения на "шестерки".

Жеребьевка второго этапа чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги состоится завтра, 25 февраля, сообщает пресс-служба УПЛ. Мероприятие состоится в киевском Доме футбола.

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Согласно регламенту, во втором этапе команды разделяют на верхнюю и нижнюю "шестерки". В первой части чемпионата осталось сыграть еще три тура.

Пять команд обеспечили себе место в верхней части таблицы: Шахтер, Динамо, Заря, Десна и Александрия. Среди остальных команд только Карпаты не имеют даже математических шансов побороться за топ-6. Лучшие шансы для этого меют Колос (23 очка) и Мариуполь (22).

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