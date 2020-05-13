УПЛ не возобновится в запланированный срок, первые матчи пройдут в июне, – СМИ

Поклонникам украинского футбола придется еще немного подождать.

Украинская Премьер-лига может вернуться с опозданием как минимум на неделю, сообщает издание UA-Футбол.

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Согласно решению Кабмина о введении в действие первого этапа ослабления карантинных мероприятий, профессиональным командам с 12 мая позволили приступить к занятиям с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Следующее ослабление карантина запланировано на 22 мая, что расширит возможности клубов для тренировок и проведения контрольных матчей. В таком случае, подготовиться к возобновлению УПЛ в последних числах весны команды не успевают.

Украинская ассоциация футбола уже направила письма в Министерство здравоохранения, чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от Минздрава разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.

Напомним, рестарт УПЛ был запланирован на 30 мая, а завершить сезон хотели 13 июля. Сейчас эти даты придется немного сместить – скорее всего, команды выйдут на поле не раньше 6 июня.

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