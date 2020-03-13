УПЛ не планирует переносить матчи 23 тура, – СМИ

Матчи 23 тура УПЛ не будут переносить / фото ФК Шахтер

Руководство Премьер-лиги не планирует вносить изменений в график матчей 23 тура, которые состоятся 14 и 15 марта.

Несмотря на массовые переносы игр в европейских чемпионатах, 23 тур УПЛ пройдет в запланированные даты, информирует Sportarena. Согласно решению Кабмина, все игры пройдут без зрителей.

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Напомним, что все 5 европейских топ-лиг приостановили проведение турниров из-за пандемии коронавируса COVID-19. Также УЕФА перенес матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

17 марта состоится видеоконференция с участием представителей всех членов УЕФА, на которой решится судьба Евро-2020, а также будет согласован дальнейший план действий по проведению европейского клубного сезона.

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