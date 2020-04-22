УПЛ не исключила возобновления приема заявок на пост президента – выборы могут перенести

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не исключает варианта продления срока регистрации кандидатов на пост главы Премьер-лиги.

Напомним, выборы президента УПЛ пока запланированы на 27 апреля. В настоящее время единственным официально зарегистрированным кандидатом является Александр Шевченко, которого выдвинули два клуба – Львов и Десна. 22 апреля Карпаты выдвинули кандидатуру Олега Смалийчука, но УПЛ не может принять заявку львовян в связи с окончанием регламентированного срока, который истек 17 апреля.

Впрочем, по словам исполнительного директора УПЛ, в связи с продлением карантина выборы могут перенести. В таком случае прием заявок может быть возобновлен.

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"Сейчас ждем официального решения Кабмина – как оно будет прописано и ограничения будут действовать. Мы в курсе, что такое решение принято. У нас уже есть проект по переносу даты выборов президента УПЛ где-то на середину мая.

Формат выборов не предусматривает возможность их проведения в онлайн-режиме. Требуется присутствие всех участников. Не исключено, что процесс подачи заявок возобновится. Будем проводить заседание дирекции, где рассмотрим этот вопрос в соответствии с нашим уставом. На данный момент есть один кандидат – Александр Шевченко.

Учитывая то, что выборы должны были состояться 27 апреля, а срок подачи заявок истек 17 апреля, то официально клубы выдвинули только одного кандидата", – рассказал Дикий в комментарии Tribuna.

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