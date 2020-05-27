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УПЛ не будет остановлена, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус

18:56 32 Читати українською
УПЛ не будет остановлена, если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус
Андрей Павелко / фото из соцсетей

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что чемпионат Украины не будет снова остановлен, если кто-то из футболистов заболеет коронавирусом.

"Карантин не закончен, пандемия не прошла. Есть очень большая ответственность за здоровье спортсменов, судей и всех, кто причастен к возвращению футболу. Должны понимать, что те жесткие решения, принимаемые Кабмином и Министерством здравоохранения, мы обязаны выполнять, чтобы через время футбол вернулся в полном объеме со зрителями на стадионах.

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Мы очень хотим, чтобы в сентябре, октябре и ноябре были матчи сборных и проходили они с болельщиками. В случае выявления заболевания не будет остановлен ​​тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимание опыт других стран, где правительство требовало перевода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому только зараженный игрок будет помещен на карантин", – сказал Павелко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая. Уже в эти выходные состоится 24-й тур чемпионата Украины.

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коронавирус Андрей Павелко УПЛ
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