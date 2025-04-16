УПЛ назвала Шандрука тренером тура, звезда Шахтера стал лучшим игроком после победного дубля
Украинская Премьер-лига раздала награды игрокам и тренерам по итогам 24-го тура.
Марлон Гомес был признан лучшим игроком тура в УПЛ после его дубля в поединке против ЛНЗ (4:1).
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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УПЛ.
Лучшим тренером тура стал наставник Вереса Олег Шандрук благодаря победе над Зарей со счетом 2:1. После этой победы ровенская команда поднялась на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.
Полный состав символической сборной 24-го тура УПЛ:
Нещерет – Понедельник, Бабогло, Бурда, Дубинчак – Крушинский, Бондаренко, Марлон – Луан, Ванат, Великан
Шахтер разгромил ЛНЗ за 13 минут – Марлон присоединился к трем голам, оформив дубль, Фесюн дебютировал за "горняков"