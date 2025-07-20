Самой возрастной командой стала Оболонь, сообщает пресс-служба УПЛ. Средний возраст "пивоваров" составил 28,1 год. На год моложе был Левый Берег, который вылетел из элитного дивизиона – 27,1.

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Далее в рейтинге расположились Верес и Александрия, показатель которых составил 27 лет. Пятерку старейших команд замкнула Ворскла со средним возрастом игроков 26,7 лет.

Интересно, что четыре из пяти наиболее возрастных коллективов лиги завершили сезон в нижней части турнирной таблицы, а Левый Берег и Ворскла вылетели из УПЛ после переходных матчей. В то же время Александрия заняла второе место в прошлом сезоне чемпионата Украины.

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