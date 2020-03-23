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УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера марта

17:13 24 Читати українською
УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера марта
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига назвала игроков и тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам марта.

УПЛ на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера месяца.

Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо, – скаут Серии А

В список претендентов попали Виталий Миколенко (Динамо), Богдан Михайличенко (Зоря), Вадим Милько (Колос), Жуниор Мораес и Тайсон (Шахтер), Максим Третьяков (Александрия), Александр Филиппов (Десна) и Алексей Чичиков (СК Днепр-1) .

На награду лучшему тренеру месяца претендуют Алексей Михайличенко (Динамо), Александр Рябоконь (Десна), Виктор Скрипник (Заря) и Владимир Шаран (Александрия).

Напомним, что лучшими в феврале стали форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга и наставник Ворсклы Юрий Максимов.

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