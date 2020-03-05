УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля

Владислав Супряга претендует на звание лучшего игрока месяца в УПЛ / СК Днепр-1

Украинская Премьер-лига назвала игроков и тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам февраля.

УПЛ на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера месяца.

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В список претендентов попали Евгений Смирный (Колос), Владислав Супряга (СК Днепр-1), Беньямин Вербич (Динамо Киев), Марлос (Шахтер), Андрей Тотовицкий (Десна), Руслан Степанюк (Ворскла), Заури Махарадзе (Зоря) и Сергей Борзенко (Львов).

На награду лучшему тренеру месяца претендентов четверо: Виктор Скрипник (Зоря), Дмитрий Михайленко (СК Днепр-1), Руслан Костышин (Колос) и Юрий Максимов (Ворскла).

Напомним, что лучшими в декабре стали представители Зари – Богдан Михайличенко и Виктор Скрипник.

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