Лучшим тренером мая признан наставника Динамо Мирча Луческу, информирует официальный сайт УПЛ. В борьбе за это звание румын опередил Сергея Лавриненко, Виктора Скрипника и Руслана Костышина.

Гладкий: Заря ни в чем не уступала Динамо

Победителем в номинации "Лучший игрок мая" стал Егор Назарина. Полузащитник Зари в голосовании обошел Виталия Буяльского, Виталия Миколенко (оба – Динамо), Андрея Борячука (Рух), Данила Сикана (Мариуполь), Владислава Кулача (Ворскла) и Тете (Шахтер).

Интересно, что триумфаторы обоих номинаций накануне встречались в финале Кубка Украины. Егор Назарина провел на поле 63 минуты, но не помог одолеть команду Луческу, которая завоевала трофей.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21