Лучшим игроком тура стал Виктор Цыганков. По итогам голосования полузащитник Динамо набрал четыре балла, голкипер Львова Орест Костык и его одноклубник Назарий Ныч – по два, "горняк" Тайсон – один.

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Как сообщает официальный сайт УПЛ, наставником тура выбрали Виталия Шумского, который сейчас является и. о. главного тренера Львова. Его команда сумела сенсационно победить Ворсклу (1:0) и одержать первую победу в сезоне.

Заметим, Динамо Цыганкова благодаря победе над СК Днепр-1 (2:1) лидирует в турнирной таблице УПЛ, Львов Шумского расположился на предпоследней строчке после 8-ми туров.

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