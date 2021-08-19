УПЛ назвала лучших тренера и игрока 4-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итог очередного игрового дня сезона 2021/22.
Юрий Мороз признан лучшим тренером 4-го тура украинской элиты, информирует официальный сайт УПЛ. За дебютную победу в чемпионата Украины над Мариуполем (3:2) специалист получил 4,6 балла из 5-ти.
Ингулец – Динамо: Киев получил урок – катастрофическая нехватка Луческу и экс-кипер Шахтера возвращают во времена хаоса
Звание "Игрок тура" завоевал Богдан Шуст. Голкипер Ингульца помог своей команде завоевать первое очко в сезоне в матче с Динамо (1:1).
Напомним, после четырех туров Черноморец с тремя пунктами занимает двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Ингулец с 1 очком остается последним.
Черноморец одержал дебютную победу после возвращения в УПЛ, переиграв Мариуполь в матче с пятью голами