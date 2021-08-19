Юрий Мороз признан лучшим тренером 4-го тура украинской элиты, информирует официальный сайт УПЛ. За дебютную победу в чемпионата Украины над Мариуполем (3:2) специалист получил 4,6 балла из 5-ти.

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Звание "Игрок тура" завоевал Богдан Шуст. Голкипер Ингульца помог своей команде завоевать первое очко в сезоне в матче с Динамо (1:1).

Напомним, после четырех туров Черноморец с тремя пунктами занимает двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Ингулец с 1 очком остается последним.

Черноморец одержал дебютную победу после возвращения в УПЛ, переиграв Мариуполь в матче с пятью голами