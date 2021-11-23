Олег Дулуб признан лучшим тренером 15-го тура украинской элиты, сообщает официальный сайт УПЛ. Завоевать награду наставнику Львова помогла довольно неожиданная победа над Зарей (2:1). Дулуб получил отметку 4,6 из 5 возможных.

Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка

Звание "Игрок тура" завоевал форвард СК Днепр-1 Артем Довбик, которому удалось оформить дубль в матче с Александрией (3:1). В голосовании он обошел полузащитника Ворсклы Оливье Тилля, на счету которого 2 гола и 2 ассиста в игре с Мариуполем (5:1).

Напомним, СК Днепр после 15-ти туров набрал 31 очко и занимает третье место турнирной таблицы, Львов с 13-ю пунктами – двенадцатый.

СК Днепр-1 вышел на третье место УПЛ, эффектно одолев Александрию за тайм – феерия Довбика и юбилей Йовичевича