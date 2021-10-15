УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам сентября
Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях после сентябрьских матчей.
В голосовании за топ-футболиста уверенно победил полузащитник Динамо Денис Гармаш, набравший 56,2% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.
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В пятерку лучших также вошли полузащитник Зари Владислав Кочергин (37%), полузащитник Динамо Виктор Цыганков (4,9%), голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык (1,2%) и форвард Шахтера Лассина Траоре (0,7%).
В голосовании за топ-наставника победил тренер Зари Виктор Скрипник (48,4% голосов). Позади остались Мирча Луческу (43,4%), Юрий Максимов (3,9%), Юрий Гура (2,3%) и Роберто Де Дзерби (2%).
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