Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях после декабрьских матчей.

В голосовании за топ-футболиста уверенно победил полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня, который набрал 68% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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В тройку лучших также вошли полузащитник Динамо Виктор Цыганков (17%) и форвард Зари Артем Громов (6%).

В голосовании за топ-наставника победил тренер Руха Иван Федык (52% голосов). Позади остались Виктор Скрипник (34%), Александр Рябоконь и Игорь Климовский (оба – по 7%).

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