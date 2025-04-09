Украинская Премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины выбрали лучших в 23-м туре.

Награда лучшему игроку 23-го тура УПЛ досталась хавбеку Шахтера Георгию Судакову. Лучшим тренером же выбрали Александра Кучера за победу Черноморца над ЛНЗ, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Также обнародовали и символическую сборную 23-го тура УПЛ:

Сапутин – Винисиус Тобиас, Скиба, Ракицкий, Пердута – Мичин – Шапаренко, Судаков – Ярмоленко, Будковский, Кевин.

Добавим, что Александр Кучер впервые выиграл награду во главе Черноморца – специалист провел лишь вторую игру с командой. Судаков же помог Шахтеру разгромить Верес (3:0), забив и отдав предголевую передачу (завершилась забитым мячом Кевина).

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