УПЛ назвала лучших игрока и тренера 20 тура
10 апреля 09:29 - Читати українською
Украинская Премьер-лига быстро подвела итог прошедшего тура.
Экспертный совет УПЛ, в который вошли Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Шуховцев, Юрчишин и Яворский, избрали лучших в туре.
Кривбасс неожиданно победил Зорю – Вернидуб помог Динамо, поставив подножку бывшей команде
Награду игрока тура забрал представитель СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк, примкнувший к разгромной победе над Львовом (5:2).
Лучшим тренером по итогам голосования назвали Юрия Вернидуба. Кривбасс под его руководством сумел сенсационно обыграть Зорю (1:0).
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