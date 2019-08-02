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УПЛ назвала лучшего тренера первого тура – неожиданный выбор

15:10 65 Читати українською
УПЛ назвала лучшего тренера первого тура – неожиданный выбор
Руслан Костышин / Динамомания

Наставник Колоса Руслан Костышин стал лучшим коучем стартового тура Премьер-лиги.

41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомин 15’
15’ Руслан Фомин
41’ Евгений Смирный
67’ Виталий Гавриш
84’ Максим Максименко

Всеукраинское объединение тренеров подвело итоги первого тура УПЛ и определило лучшего наставника. Награду получил Руслан Костышин – его Колос в дебютном матче элитного дивизиона победил Мариуполь (2:1). К слову, этот специалист стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку.

Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

Эксперты выставили оценки Костышину по пяти пунктам:

1. Номинальный результат команды – 5

2. Трудности в построении и управлении подопечными – 4

3. Мастерство в работе с кадрами – 5

4. Тренерское мастерство – 5

5. Накопительный критерий – 4

Средний балл главного тренера Колоса – 4,6. Этого хватило, чтобы стать лучшим наставником тура, информирует официальный сайт УПЛ – там можно подробнее почитать об оценках.

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Руслан Костышин Руслан Костышин Колос - Мариуполь Колос Колос
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