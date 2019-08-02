УПЛ назвала лучшего тренера первого тура – неожиданный выбор

Наставник Колоса Руслан Костышин стал лучшим коучем стартового тура Премьер-лиги.

Всеукраинское объединение тренеров подвело итоги первого тура УПЛ и определило лучшего наставника. Награду получил Руслан Костышин – его Колос в дебютном матче элитного дивизиона победил Мариуполь (2:1). К слову, этот специалист стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку.

Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в УПЛ

Эксперты выставили оценки Костышину по пяти пунктам:

1. Номинальный результат команды – 5

2. Трудности в построении и управлении подопечными – 4

3. Мастерство в работе с кадрами – 5

4. Тренерское мастерство – 5

5. Накопительный критерий – 4

Средний балл главного тренера Колоса – 4,6. Этого хватило, чтобы стать лучшим наставником тура, информирует официальный сайт УПЛ – там можно подробнее почитать об оценках.

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